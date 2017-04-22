Haluk Levent’ten FETÖ şikâyeti

Son günlerde İzmir Marşı yorumuyla gündeme gelen sanatçı Haluk Levent, Twitter'da Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) eleştirince, hedef oldu. FETÖ'nün trol hesapları, sanatçıya "Bir de Atatürkçülük yapıyorsun, tüh sana..." ve "FETÖ'yü eleştirmek sana mı kaldı" diye tweet attı. Avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Levent, "Bu paylaşımlar hem şahsımı hedef almaktadır hem de FETÖ terör örgütüne verdikleri destekten dolayı kamu adına takibi gerekmektedir" dedi. Dilekçede bazı hesaplardan Levent'e "Şerefsiz köpek" ve "Haysiyetsiz" gibi hakaret ve ağır küfürler edildiği aktarıldı. Levent başvurusunda bu hesapların kimler tarafından işletildiklerinin tespit edilmesini ve cezalandırılmalarını istedi. Sanatçının avukatı Hüseyin Küçük ise "Levent 15 Temmuz'daki kalkışmanın hemen ardından darbe ve darbecilere karşı tweet atan bir sanatçıdır. Bu paylaşımlarının ardından hedef olmuştur" dedi.