Kuvvetli fırtına can aldı

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'den "tam fırtına" şeklinde esen rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştı.

Günlük hayatın olumsuz etkinlendiği kentte bazı caddelerde ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan 28 yaşındaki Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Valiliğince, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte fırtına beklendiği uyarısı doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da ertelenmişti.

RİZE'DE FIRTINA NEDENİYLE 2 KATLI AHŞAP EV ÇÖKTÜ: 1 YARALI

Rize'nin Salarha Köyü Soğuksu mahallesinde aşırı rüzgarın etkisiyle iki katlı ahşap ev çöktü, olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle öğle saatlerinde Salarha Köyü Soğuksu mahallesinde 2 katlı ahşap bir ev çöktü. Evin yakınında bulunan Kezban Aksu (42) isimli kadın, çöken evle beraber dereye sürüklendi. Aksu'ya ilk müdahaleyi yakınlarda bulunan vatandaşlar yaparken, köylülerin yardımı ile Aksu, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.





Şiddetli rüzgar nedeniyle çöken evin yanında bulunan ve yaralıya ilk müdahaleyi yapan Ali Aksu (72) ise yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir fırtına yaşıyorum. Fırtına 5 dakika daha sürseydi burada ciddi bir felaket olurdu. Kadına ilk müdahaleyi biz yaptık, vücudunda kırık ve kanamalar vardı" ifadelerini kullandı.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Sivas'ta geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu. Onlarca binanın ve fabrikanın çatısı uçarken, çok sayıda araç düşen çatıların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çatılardan düşen parçaların çarpması sonucu bazı vatandaşlar da yaralandı. Bazı caddelerin araç ulaşımına kapatılması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor.







Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde pazar günü görülen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlarımızın çatı uçmalarına ve diğer görülebilecek her türlü olumsuzluklara karşı hassas olmaları, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, küçük yaştaki çocukların dışarı bırakılmaması hususunda duyarlı davranmaları gerekmektedir" denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinin ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur'un yüksekleri), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve batı, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, kuzey ve batı çevreleri ile yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25