Selimiye Camii’nde Miraç Kandili coşkusu

Mübarek Miraç Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye'ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cevdet Kılıç tarafından yapılan'Miraç' konulu vaazı dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı.

SELİMİYE'DE MİRAÇ COŞKUSU

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

Edirne Valisi Günay Özdemir de Miraç Kandili dolayısıyla tüm İslam aleminin ve Edirnelilerin kandilini tebrik ettiğini söyledi.

Selimiye Cami'nde Miraç Kandili coşkusu

OSMANLININ SÜTLÜ DEVASI DERMAN ŞİFA NİYETİNE

Diyanet İşler Başkanlığı Edirne İl Müftülüğü tarafından Edirne'de Selimiye Camii'nin iç avlusunda kurulan semaverlerde, eşsiz mabede gelen cemaate, Osmanlı saray mutfağından günümüze yansıyan ve Osmanlı Şehzade işletmesi tarafından hazırlanan 2 bin kişilik sütlü deva-ı misk şerbeti ikram edildi. İşletme çalışanlarından Özkan Oktay, 41 çeşit baharat ve süt ile üretilen sütlü deva-ı misk şerbetinin, kandil dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tarihi camilerde ikram edildiğini

İstanbul'un tarihi Camilerinde Miraç Kandili coşkusu

Bu camiide yüz yıllardır Miraç Kandilinde süt dağıtılıyor