Boyundan büyük balık yakaladı

Doğubayazıt ilçesinde, ev dekorasyon işi ile uğraşan İrfan Aras, arkadaşları ile birlikte hafta sonu tatilinde Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Aras nehrine balık tutmaya gitti.





Geçen Cumartesi günü oltaları Aras nehrine atan İrfan Aras ile arkadaşları, çelik oltaya takılan büyük balığın şaşkınlığını yaşadı. Boyu 1.85 olan ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki yayın balığını arkadaşlarıyla kıyıya güçlükle çıkaran Aras, şimdiye kadar böylesine büyük bir balık yakalamadıklarını söyledi.

İki de küçük yayın balığı yakaladıklarını anlatan 1.80 boyundaki İrfan Aras, önce balıkla selfie ve fotoğraf çektirdiklerini sonra balıkları aralarında paylaştıklarını belirtti. İrfan Aras, "Hobi olarak amatör anlamda kendi imkanlarımızla boş zamanlarımızda balığın bol olduğu Aras nehrine gidiyoruz. Bu kadar büyük balık yakalamamız bizim için de sürpriz oldu" diye konuştu.