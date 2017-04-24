'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 24.4.2017 07:07 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 07:07
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik sında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 54 KR 182 plakalı otomobil ile 34 FNC 43 plakalı otomobil D-100 karayolu Çaykışla Kavşağı'nda çarpıştı.

da Lamiya, Muharrem, Kübra ve Semra Yel ile Gizem, Lale, Kerem, İrem ve Sabri Palazoğlu yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz