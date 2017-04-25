Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Sami İşeri yönetimindeki 35 PMF 71 plakalı tır önünde seyreden Hasan Ünügür idaresindeki 06 SAB 72 plakalı tıra çarptı.

Kazada tır içinde sıkışan sürücü Sami İşeri, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. İşeri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sami İşeri'nin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.