Çanakkale’de zafer ve gurur

Çanakkale Savaşı Kara Muharebeleri'nin 102. yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde dün tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Avustralya Büyükelçisi James Larsen, Yeni Zelanda Büyükelçisi Jonathan Curr ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Şehitler anısına saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okundu.İtilaf devletleri adına Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı konuştu. Bakan Avcı, "Bizleri bugün bir araya toplayan Çanakkale müdafaası, muhaberelere dahil olan milletler nezdinde çok müstesna bir yer edinmiştir. Çanakkale müdafaası, bir hayat savunması olduğu kadar, aynı zamanda da namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır. 1915 sonrası yetişmiş bütün kuşakların bu manevi hazineye gönülden sahip çıkması ve geleceğe emanet bırakması gerekmektedir. Çanakkale Zaferi ile Kurtuluş Savaşı arasında inkar edilemez bir bağ vardır. Şan ve şeref numuneleri ile dolu Çanakkale Zaferi'ne sonsuza kadar yaşayacak bir ibret vesikası olarak hak ettiği değeri vermek millet olarak hepimizin vazifesidir" diye konuştu.Konuşmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konser verdi. TSK Mehteran Birliği'nin konseri ise özellikle yabancı misafirlerce ilgiyle izlendi. Daha sonra Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenlerin anısına tören geçişi yapıldı. Tören geçişine Türk askerlerinin yanı sıra Yeni Zelanda, Avustralya ve İngiliz askerlerini temsilen yabancı askerler, gaziler ve Çanakkale Kara Savaşları'nda şehit veren liselerin öğrencileri katıldı. Günün anısına gerçekleştirilen Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK' ün Çanakkale Boğazı semalarındaki gösterisi yerli ve yabancı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından Avcı ve Moore, "Şehitlik Defteri"ni imzaladı. Bakan Avcı ve beraberindekiler ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Yabancı davetliler mehteran birliğiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çanakkale Abidesi'ndeki programın ardından Fransız anıtına çelenk konuldu. Törende konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Valery Sens, Fransız birliklerinden hayatını kaybeden askerlerin anısını onurlandırmak için törene katılanlara teşekkür etti.İngiltere'ninTürkiye Büyükelçisi Richard Moore yaptığı konuşmada "Bugün burada karşılıklı saygı ve hayranlık içinde dostlar olarak bir aradayız. Ve belki de anma törenimizden çıkaracağımız en iyi ders budur. Kalpleri ve zihinleri açarak en azılı düşmanlar bile gerçek dostlar olabilir. Gelecek için bize gerçekten umut veren de işte budur; ortak hatıralara dayalı uzlaşma" dedi.