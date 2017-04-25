İzmir'de ele geçti! Şoke eden kaçak içki düzeneği

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne bugün akşam saatlerinde kaçak içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 2 kişinin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Hastanede metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan H.A. ve M.Y.'nin yanı sıra, geçen cumartesi günü de M.T. adlı bir kişinin aynı şikayetle hastaneye başvurduğunu öğrenen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Yoğun bakımdaki tedavileri devam eden M.T., H.A. ve M.Y.'nin kullandıkları içkiyi V.G. den aldığı saptandı. Polis V.G.'nin evinde kaçak içki yapımında kullanılan düzeneğin yanı sıra 0.5 litre saf alkol ve 1 litre sahte rakı ele geçirdi. Polis, V.G.'yi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.