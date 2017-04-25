Podyumdan köy hayatına

20 yıl boyunca Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde sayısız defilede yer alan manken Bilun Dohmen, son olarak İstanbul'da Cemil İpekçi'nin defilesinde beyaz gelinlikle jübilesini yaptı. Ardından İstanbul'daki tüm mal varlığını satan Dohmen, Bodrum Gündoğan'da bir arsa alarak içine çiftlik yaptırdı. Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken, kedi, köpek, keçi, koyun, tavuk, keklik, papağan ve bıldırcınlarıyla, tam bir köy hayatı yaşıyor. Sabah erkenden kalkıp hayvanlarını besleyen, keçilerini sağıp kendine yoğurt yapan, ardından yumurtalarını toplayan ünlü manken, odununu da evinin yakınındaki ormandan kendi topluyor. Mankenlik yaptığı zamanlarda tek hayalinin bir köye yerleşip sakin bir hayat yaşamak olduğunu ve hep bu hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını söyleyen Dohmen, "Keçilerim, köpeklerim, tavuklarım ile kendime gizli bir dünya kursum. Kendi domatesimi, biberimi kendim yetiştiriyorum. Yaz, kış buradayım ve mutluyum. Çok sağlıklı besleniyorum. Artık altınlar, takılar, saatler, lüks hiçbir şey istemiyorum. Yemenimi, şalvarımı giyip, yazmamı takarak hayvanlarıma bakmak istiyorum. Mankenlik hayatımla şimdiki hayatımı kıyaslamak mümkün değil. Aralarında çok büyük bir uçurum var. Ama yurtdışında da dünya çapında çok ünlü manken arkadaşlarım bile benim bu hayatıma özeniyor" dedi.