kullanan 4 kişiyi dövüp, polise teslim ettiler

Giriş Tarihi: 25.4.2017 07:39
Uyuşturucu kullanan 4 kişiyi dövüp, polise teslim ettiler

'de, TOKİ konutlarının arkasındaki ağaçlık alanda madde kullandığı iddia edilen 4 kişi, mahalleli gençler tarafından dövülerek polis ekiplerine teslim edildi.

Akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen olayda mahalleli gençler, konutların arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, kullandıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü.

Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Soruşturma sürürken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, "Hergün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.

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Uyuşturucu kullanan 4 kişiyi dövüp, polise teslim ettiler
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