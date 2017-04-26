57’nci Alay’a vefa yürüyüşü

Çanakkale
kara savaşlarının 102'nci yıldönümü kapsamında Gelibolu
Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" düzenlendi. Çanakkale savaşlarında hayatını kaybedenler için bölgeye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yaklaşık 500 kişi dün sabah 05.30'da Anzak Koyu'ndaki şafak ayininde buluştu. Film ve belgesel gösterimleriyle başlayan törene, Türkiye'yi temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Avustralya Büyükelçisi James Larsen, Yeni Zelanda Büyükelçisi Jonathan Curr ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı. Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını Avustralya Deniz Komutanı Amiral Tim Barret yaptı. Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams konuşmasında "Bugün Gelibolu artık bir savaş yeri değil. Burada savaşıp ölen yiğit oğullarımızı andığımız bir yer. Gelibolu'da biz asil bir düşmanla savaştık ve onlar zaman içerisinde bizim dostumuz oldular" dedi. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ise "ANZAK'ların kestiremedikleri, kendi vatanlarını savunmaya kararlı Türk ordusunun cesaret, disiplin ve azmiydi. Kanlı bir açmaz ortaya çıkmıştı" diye konuştu.
ATA'NIN MEKTUBU OKUNDU
Törende, Albay Mehmet Bahadır Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te ANZAK annelerine hitaben yazdığı mektubu Türkçe ve İngilizce okudu. Konuşmaların ardından anma duası yapıldı. Ataları için dua eden ANZAK'lar gözyaşı döktü. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra savaşa katılan ülkelere ait çelenkler, ANZAK yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Şafak ayini, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması ve bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.
102 METRELİK TÜRK BAYRAĞI
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 81 ilde "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Törenin ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Edirne ve Şırnak'taki yürüyüşler kapsamında 102 metrelik Türk bayrağı açıldı.