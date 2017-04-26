89 yaşındaki adam çocuğa cinsel istismardan tutuklandı!

Olay, geçen hafta meydana geldi. İddialara göre, 89 yaşındaki S.V.T., 8 yaşındaki erkek çocuğu para verme bahanesi ile kandırdı. Yaşlı adam, daha sonra da çocuğa cinsel istismarda bulundu. Yine iddialara göre, S.V.T., çocuğu olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek tehdit etti.

ANNESİNE ANLATTI

Olay ise annenin çocuğun kıyafetlerini değiştirdiği esnada ortaya çıktı. İç çamaşırında kan lekesi gören anne, çocukla konuştu. Çocuğun durumu anlatması üzerine anne, konuyu hemen jandarmayla paylaştı. Bunun üzerine işlem başlatılırken, çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları operasyonla 89 yaşındaki S.V.T.'yi gözaltına aldı. S.V.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.