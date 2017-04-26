'da bir binaya ile ateş açıldı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.4.2017 05:58 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 07:18
Ankara'da bir binaya kalaşnikof ile ateş açıldı

Yenimahalle ilçesi semtinde bir site içindeki binaya silahlarla ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmayan saldırı sırasında binaya çok sayıda mermi isabet etti

'da site içindeki bir binaya silahlarla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi semtinde 184 Evler Sitesi'nde yaşayan bir kişi evine girerken bahçede üç şüphelinin dolaştığını fark etti.

Bu kişilerin hırsızlık zanlısı olduğunu düşünerek 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan site sakini, telefonda olay yerinin adresini verirken bir anda ateş açılması üzerine koşarak evine girdi.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Başkent Bulvarı'ndaki sitenin girişinde uzun namlulu silahlara ait mermi kovanları buldu.

Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırının ardından sitede Selma Y'ye ait binanın duvarlarına çok sayıda kalaşnikof mermisi isabet ettiği belirlendi.

Yalnız yaşadığı bildirilen Selma Y, yaptığı açıklamada, olay sırasında evinde bulunduğunu ve silah seslerini duyunca büyük korku ve panik yaşadığını söyledi.

Kimseyle bir husumetinin bulunmadığını belirten Selma Y, saldırının nedenini bilmediğini ifade ederek saldırganların yakalanmasını istedi.

Olay yerinde 20 mermi kovanı bulan polis ekipleri kaçan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ankara'da bir binaya kalaşnikof ile ateş açıldı
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