Suça itilen çocuklar için “Önyargılardan Tahliye”

Üsküdar'da bulunan Cumhuriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı "Ön Yargılardan Tahliye Projesi"nin hayata geçirilmesiyle, 15-18 yaş grubu dezavantajlı hedef kitlenin, nitelikli insan gücü haline getirilmesi ve istihdam edilmelerine katkıda bulunulması amaçlayan 2000 proje arasından seçilmiş bir sosyal sorumluluk projesi.

EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu, Maltepe Halk Eğitim Merkezi, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy İşkur Müdürlüğü ve Önder Kim Platformu ortaklığıyla hazırlanan, "Ön Yargılardan Tahliye Projesi" eğitimlerine başlıyor.

MALTEPE CEZAEVİ'NDEKİ GENÇLERE MESLEKİ EĞİTİM

Önyargılardan tahliye projesi paydaşlarından Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Toyğar, yaptığı açıklamada, kurumun kapasitesinin 324 kişi olduğunu, şu an 320 çocuğun kurumlarında kaldığını söyledi. Gençlerin eğitim ve hayati şartları göz önüne alındığında meslek edinme konusunda yeterli yönlendirme ve motivasyona sahip olmadıklarını anlatan Toyğar, şunları kaydetti:

"Ön Yargılardan Tahliye isimli proje ile kurumumuzda tutuklu veya hükümlü bulunan 15-18 yaş arasındaki 200 gencimizin mesleki eğitim almaları hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda atölyeler kurulacak, mesleki eğitimleri belli programlar çerçevesinde tamamlanıp tahliye olması durumunda işe yerleştirilmesi desteklenecek. Kurumda bulunduğu süreçte hem kişisel hem de mesleki anlamda eğitim alan gençlerimizin tahliye olduklarında bir iş sahibi olmaları, ailelerini desteklemeleri onlara bir güven duygusu verecek ve yeniden suç işlemeleri önlenmiş olacak."

HEDEF TAHLİYE SONRASI İSTİHDAMA HAZIR BİREYLER

Proje Koordinatörü Mesut Demir projenin genel amacının genç nüfuslu Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde,15-18 yaş grubu dezavantajlı hedef kitlesini, nitelikli insan gücü haline getirerek, istihdam edilmelerine katkıda bulunmak olduğunu anlattı. Bu yolla ülkenin ve Avrupa Birliğinin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulacağını ifade eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje ile cezaevinde tutuklu/hükümlü durumunda olan 15-18 yaşlarındaki gençlerin tahliyeleri sonrası aktif iş gücü piyasasına nitelikli, sertifikalı ve istihdama hazır bireyler haline getirecek eğitimleri vererek istihdam ettirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda suça katılımın en büyük sebebi olan maddi sorunlarını çözmek, toplumdaki eski mahkum/tutuklu ön yargılarını azaltmaya hizmet etmek, hedef kitlemizin mevcut iş gücü piyasasındaki durumunu gözler önüne sermek ve istihdam yolunda önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak hedefleniyor."

