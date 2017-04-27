Beyoğlu’da korkutan yangın

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı, Mis Sokak, Numara 22'de bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki barda meydana geldi. Bardan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grubu'na bağlı ekipler, yangına müdahalede yetersiz kalınca yardım amaçlı Fatih İtfaiye grubuna bağlı ekipleri çağırdı. Yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonucu yangın önce kontrol altına ardından ise tamamen söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralananın olmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.