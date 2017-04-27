Karadeniz'de gemi kazası!

Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor.

Mürettebatın kurtarılması için olay yerine Kıyı Emniyetine ait tahlisiye botları ve römorkörler intikal etti. Bölgede yoğun sis olduğu görülüyor.

78 PERSONEL KURTARILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Rus savaş gemisindeki 78 personelin tamamı kurtarıldı

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rus Savunma Bakanlığı, kilyos açıklarında yük gemisyle çarpışan savaş gemisinin Rus Donanmasına ait bir keşif gemisi olduğunu açıkladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM MEDVEDEV'E ÜZÜNTÜLERİNİ İLETTİ

Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'e Karadeniz'de yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.

Kilyos açıklarında gemi kazası