Narkotik, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.4.2017 13:32 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 13:32
Narkotik, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapmakta olan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapmış olduğu istihbarı çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmakta olan A.A (35), G.Z. (35) ve J.D (55) şahısların üzerinde yaptıkları arama sonrasında 8,33 gram eroin, 30.07 gram metamfetamin madde ele geçildi. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.A. denetimlik serbestlik şartıyla serbest bırakılırken G.Z. ve J.D. isimli şahıslar ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Narkotik, zehir tacirlerine göz açtırmıyor
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