Otobüste tacizde bulunan kişiyi fotoğrafladı

Dün, İzmit'te Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsüne binen kadın yolcu, koltukta oturan erkek yolcu tarafından taciz edildi. Elini pantolonunun üzerinden cinsel organına götürerek hareketleriyle tacizde bulunan kişi, kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı.

TEŞHİR ETTİLER

Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak tacizde bulunan kişiyi teşhir etti. Sosyal medyada yapılan açıklamada, 'Çarşamba günü Kocaeli'nde, 41 BR 828 plakalı Akpınar-Toki-Umuttepe güzergahındaki otobüste ismi belli olmayan bir erkek yolcu, karşısında bulunan kadın yolcuya bakarak kadın yolcuyu taciz edecek davranışlarda bulunmuştur. Bu erkek yolcuyu teşhir ediyor, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz' diye açıklamada bulunarak fotoğrafları paylaştı.