1 Mayıs resmi tatil mi? - 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olacak mı?

Her sene Mayıs ayının ilk günü kutlanan ve işçilere armağan edilen bu güne kısa bir süre kala ''1 Mayıs resmi tatil mi?'' sorusu merak ediliyor. Sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan birisi haline gelen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramıu hakkında tüm gelişmeleri bu başlık altında sizler için derledik. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte tüm detayşar...



1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs gününde birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Resmi Gazete'de "İşçi Bayramı" Bakanlar Kurulu tarafından 1 Mayıs 2009 tarihi kararı ile "resmi tatil" ilan edilmiştir.



1 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU

DİSK de, 1 Mayıs için çalışmalara başladı. DİSK'ten yapılan açıklamada, "Kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele gününün işçilerin ve toplumun geniş kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene hayır diyecekleri bir gün olarak örgütlenmesi gerektiği" belirtildi. Açıklamada, "1 Mayıs 1977 katliamının 40'ıncı, DİSK'in kuruluşunun 50'nci yılında tarihsel bir sorumlulukla DİSK, 1 Mayıs'ı bugüne kadar beraber örgütlediğimiz emek ve meslek örgütlerinin ve 1 Mayıs kutlamalarına katılan bileşenler başta olmak üzere mümkün olan en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçlerinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için çaba gösterecektir" denildi. DİSK Başkanı Kani Beko, bugün önce İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi ile görüşülmesinin ardından İstanbul'da miting alanının belli olacağını belirtti. DİSK ile memur sendikaları ve meslek odalarının da yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Geçen yıl Bakırköy'de kitlesel kutlanan 1 Mayıs önceki yıllarda ise Taksim'de bazen izinli bazen de izinsiz olarak kutlanmıştı.

Vatandaşlar, şimdiden tatil planlarını yapmak için gelecek yılın tatil günlerini araştırmaya başladı. İşte 2017 yılının resmi tatil günleri...

*1 Ocak Yılbaşı (Pazar gününe denk geliyor)

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi gününe denk geliyor)

*19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma gününe denk geliyor)

*24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)

*25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)

*26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)

*27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)

*30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

*31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe günü)

*1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma günü)

*2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

*3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar günü)

*4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi günü)

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)