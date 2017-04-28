Apartmanda yakaladıkları hırsızı dövüp polise teslim ettiler

Olay, merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmana hırsızlık amacıyla giren Mehmet T., dairelerin kapısını zorladığı anda fark edildi. Ev sahipleri tarafından dövülerek aşağıya indirilen hırsızlık şüphelisi, apartmanın kapısın önüne yatırıldı. Bazı vatandaşlar ise kaçmaması için yakasından tuttu. Olayı duyup evlerinden inen bazı vatandaşlar ise, yere yatırılan Mehmet T.'ye, "Adana gibi bir memlekette hırsızlık yapıyorsun, git simit sat. Niye hırsızlık yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.





POLİSİN GELMESİ BEKLEDİLER



Hırsızı yakalayan vatandaşlar, polise de ihbarda bulundu. Polisin gecikmesi üzerine tekrar telefon açan vatandaşlar, "Hırsızı biz yakaladık, 20 dakika oldu gelmediniz" diyerek çıkıştı. Yerde yüzünü kapatarak bekleyen hırsız, gelen karakol ekiplerine teslim edildi. Vatandaşların tepkileri arasında ekip otosuna bindirilen Mehmet T., ifadesi alınmak üzere Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürüldü.