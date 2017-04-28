Bir ayda bir milyon lira gasp edip alemde yediler

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ve Bağcılar'da banka takipli soygunların artması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda polis ekipleri geçtiğimiz ay Beylikdüzü'nde bir bankadan 121 bin lira parasını alıp işçilerine dağıtmak için çıkan Ömer E.'yi gasp eden şüphelilerin görüntülerine ulaştı.



Şüphelilerin eşkallerini belirleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 13 Nisan'da Beylikdüzü, Bahçelievler, Üsküdar ve Güngören ilçelerinde 13 ayrı adrese operasyon düzenledi. Aralarında çete lideri olduğu öne sürülen Ömer T. (38) ile birlikte, Hüseyin A. (42), Evren K. (35), Selami B. (37), Gökay S. (30), Barıs Ö. (35), Murat H. (39), Cansel K. (39), Kadir Ç(36), idris E. (39) ve Sedat S (36) kıskıvrak yakalandı. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan zanlılarla birlikte 2 adet tabanca 4 adet çalıntı lüks otomobil ele geçirildi.



Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şüphelilerin son bir ayda benzer yöntemle yaklaşık 1 milyon liraya yakın parayı gasp ettiklerini ortaya çıkardı.



Ayrıca şüphelilerin sosyal medya hesaplarında çaldıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görünen fotoğrafları da ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme zanlılardan 9'unun tutuklanmasına karar verirken 4'ünü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.