İç Anadolu'da “Lale” zamanı

Çorum'da özellikle Gazi Caddesi üzerinde bulunan Valilik binası yanındaki alanda oluşturulan ve "Lale Park" olarak adlandırılan bölge, 7'den 70'e her vatandaşın uğrak mekanı oldu. Baharın gelmesiyle birlikte Çorum'un park, bahçe ve refüjlerinde renk cümbüşü oluştu. Bu yıl dikimi yapılan yazlık çiçeklerle birlikte binlerce lale ve sümbülün açması ile Çorum adeta "Lale" şehri haline geldi. Peyzaj çalışmaları ile şehrin görüntüsünü değiştiren Çorum Belediyesi, Türklükle ve Anadolu ile özdeşleşmiş bir çiçek olan lalelerle, kenti bambaşka bir görünüme kavuşturdu. Yunus Emre Parkı, Pir Baba Parkı ve Hürriyet Parkı gibi Çorum'un büyük parklarına giderek büyüleyici güzellikteki laleleri seyreden vatandaşlar, büyük keyif aldıkları gözlendi.

Birbirinden güzel ve rengarenk laleler vatandaşların yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geldi. Özellikle Valilik yanındaki alanda oluşturulan ve "Lale Park" olarak adlandırılan bölge, Çorumluların uğrak mekanı haline geldi. Parka giderek birbirinden güzel ve rengarenk laleleri izleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.