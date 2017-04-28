Özel halk otobüsünün freni patladı: 22 yaralı

Kaza öğle saatlerinde, Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 104 nolu Sokak'ta meydana geldi. Cihan Sözer idaresindeki 41 J 0321 plakalı özel halk otobüsünün freni patladı. Cihan Sözer aracı yol kenarında bulunan yoldan yüksekte bulunan yeşil alana doğru sürdü. Cihan Sözer olası bir faciayı önlerken, aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayanlar ağlarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



İzmit 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk aracın freninin patladığını, sürücünün aracı yeşil alana sürerek olası bir faciayı önlediğini söyledi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı