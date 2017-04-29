Büyük zaferin yeni belgeleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri tarihinde en önemli başarılardan biri olarak bilinen Kut'ül Amare zaferinin 101'inci yıldönümünde devlet arşivlerinden iki yeni belge ortaya çıktı: 6. Ordu Komutanı Halil Paşa'nın Dahiliye Nezareti'ne 29 Nisan 1916'da gönderdiği zaferi müjdeleyen telgraf ve İngiltere kamuoyunda yankılanan mağlubiyetle ilgili Times gezetesinde 1 Mayıs 1916'da yayımlanan başmakalenin, Osmanlı'nın o zamanki genelkurmayına gönderilen tercümesi. Tarihi belgeleri gün yüzüne çıkaran tarihçi Enes Demir; Halil Paşa'nın Kut'ül düşmesinden sonra orduya yaptığı konuşmada "Bugün burası Türklere şerefü şan, İngilizlere kara meydan oldu" dediğini aktardı. Demir, "Zafer, Osmanlı kamuoyunda büyük bir moral kaynağı oluşturdu. Hatta bu haber Osmanlı'nın müttefiki olan Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da sevinç gösterilerine neden oldu ve şehirler bayraklarla donatıldı. Osmanlı'ya kutlama ve tebrik telgrafları gönderildi" dedi.