Diyarbakır’da bin 700 yıllık yeraltı tapınağı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda Roma dönemine ait bin 700 yıllık, dönemin Mithras dinine ait yeraltı tapınağı bulundu. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Mithras'ın Romalı asker- ler üzerinde yaygın bir gizem dini olduğuna işaret etti. Tapınağın genişliğinin 35 metrekare, yüksekliğinin 2.5 metre olduğunu belirten Coşkun şöyle dedi: "Bu dini yaşayanlar dışarıya kapalı bir topluluktan oluşuyor. Çünkü ayinleri tamamen gizli ve dışarıya hiçbir şekilde bu ayinler açıklanmıyor. Mithras hem güneş tanrısı hem de anlaşmayı temsil ediyor." AA