‘Halka sorun’ önerisi CHP’li başkanı kaçırdı

Albatros Parkı'nın satışına onay veren CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gazeteci Yavuz Oğhan'ın programına katılarak Albatros parkının satışıyla ilgili soruları yanıtladı. Canlı yayında Oğhan'ın sorularını yanıtlayan Hakan Aygün programda skandal sözlere imza attı. Akgün, Oğhan'ın "Satmasanız olmuyor mu?" sorusuna "Satmasam olmuyordu" şeklinde cevap verdi ve devam etti: "Ben belediye başkanıyım halkın önüne çıktığım zaman onlara projelerimi anlatırım, onların arkasında dururum, halk da bana oy verir. Bu haberleri yapan 3 kişinin değil, Büyükçekmece halkının isteğine göre biz hizmetlerimizi yaptık bugüne kadar ve bundan sonra da aynen böyle yapmaya devam edeceğiz. Halk bunun yapılmasını istemeseydi, bizi bugüne kadar desteklemezdi. Amaç bağcıyı dövmekse benim sizinle ve hiçbir basınla işim olmaz."



ÇATALCA'YA GİTSİNLER

"Burası değerli bir yer olmasa ben buraya otel, motel yapar mıyım? Mesire yeri değerli yer olmaz. Değerli yer otel yeri olur, ticaret yeri olur. Mesire yeri ticaret alanı yapılamayacak yerler olur. Büyükçekmece'den Çatalca'ya kadar mesire yeri çok oraya gitsinler."



YAYINI TER K ETTİ

CHP'li Akgün "Halk istiyor" diyorsunuz, neden halka sormuyorsunuz" sorusu üzerine "Ben halkıma sordum, 5 defa bana sandıkta, 'yürü, arkanızdayız' dediler. Bundan başka daha halka sorulur mu? Benim cevaplarım bundan ibarettir, dedikoduyla işim yok, güle güle" dedi ve yayını terk etti.