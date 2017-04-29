Hürriyet’ten yeni algı operasyonu

Algı operasyonunda sınır tanımayan Hürriyet gazetesi, bu kez Türkiye turizminin merkezini hedef alarak "Antalya'da içki yasağı" olduğu yönünde bir habere imza attı. Antalya'da her yıl turizm sezonu öncesi yapılan açık alanlarda çevreyi rahatsız edici şekilde alkol alınmasının yasak olduğunu hatırlatan karar, sanki içki yasağı varmış gibi yansıtıldı. SABAH'a konuşan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya içki yasağının söz konusu olmadığını belirterek, "Sokaklarda alkol alanlara ve oluşturdukları çirkin manzaraya karşı önlem alıyoruz. Takibini ona göre yapacağız" diyerek olayın başka boyutlara çekilmesine tepki gösterdi.



