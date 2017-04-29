Kalaşnikoflu trafik kavgası cinayetine 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4047 Sokak'ta 24 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan Recai B. (26) motosiklet ile bir süre gezdikten sonra evinin önüne gelerek motosikletini park etti. Bu sırada Sait A. motosiklet yüzünden otomobili ile yoldan geçemedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Sait A.'nın aracında ve hemen arkasındaki kamyonette bulunan arkadaşları Yavuz Ö. (37), Behzat A. (37), Harun K. (27), Murat K. (36) ve Abdullah A. da (22) kavgaya karıştı. Bunu gören Recai B.'nin akrabası ve arkadaşları Halil O. (37), Mahmut O. (23), Zekeriya A. (26) ve Halil İbrahim O. (23) da kavgaya karıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Kavga esnasında Sait A.'nın arkadaşları iki tabanca ve kalaşnikof kullandı. Recai B.'nin yakınları da buna pompalı tüfekle karşılık verdi. Sokak ortasında yaklaşık 5 dakika süren çatışmada Halil O. ve Yavuz Ö. ağır yaralanarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mahmut O. ile Behzat A. ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.



Çatışmanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çatışmanın ardından kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.



Bu arada olaya karışan Harun K. ile Murat K. çatışmadan kaçarken olay yerinden geçen ve tablada hurda toplayan İsmail Y.'ye (25) kalaşnikofu vererek tablasıyla para karşılığında kaçırmasını istedi. İsmail Y. de bunu kabul edip kalaşnikofu Seyhan Nehri kıyısından kaçırmaya çalıştı. Durumu öğrenen polis, hemen harekete geçerek hem iki zanlıyı hem de kalaşnikofu götüren hurdacı İsmail Y.'yi yakaladı.



Olay sonrası polis, Sait A. hariç olaya karışan 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan İsmail Y. ile Mahmut O. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 7 zanlı tutuklandı. Tutuklanan zanlılar infaz ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.