ler Günü ne zaman? İşte en güzel Günü ları!

Giriş Tarihi: 30.4.2017 13:06 Güncelleme Tarihi: 30.4.2017 13:07
2017 Anneler Günü ne zaman? İşte en güzel Anneler Günü mesajları!

ayının kapıya dayanması ile akıllara şu soru düştü: ler günü ne zaman? Günü her olduğu gibi yılında da mayıs ayında kutlcak. Peki, anneliğin değerini, önemini belirtmek için seçilmiş, her yılın mayıs ayının ikinci ı olarak belirlenmiş gün bu yıl ne zaman kutlanacak? hangi güne denk geliyor? ? Annelere gönderebilecek en güzel lar neler? İşte, tüm bu soruların cevabı Anneler Günü haberimizde...

Ülkemizde 1955 ından bu y kutlanan ler Günü bu yılda hiç şüphesiz tüm çoşkusuyla kutlanacak. ayının 2. günü kutlanacak olan gününde, dünyada milyonlarca ana bugün ları tarafından sevgi ve saygı ile anılacak. lar Birliği tarafından her yıl çocukları için büyük fedakarlığa katlanan annelerden birini yılın annesi seçilecek bu özel günde yılın annesinin kişiliğinde tüm annelere iyi dilekler sunacak. Peki, ne zaman? mayıs ayının kaçında? En güzel Anneler Günü ları neler? İşte, Anneler Günü tarihi ve annenize sevginizi göstermenizi sağlayacak Anneler Günü mesajları!

2017 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her yıl olduğu gibi 2017'de de mayıs ayının ikinci haftasının pazar gününde kutlanacak. Bu yılki kutlamalar 14 Mayıs'ta yapılacak.

İŞTE EN GÜZEL ''ANNELER GÜNÜ'' MESAJLARI!

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2017 Anneler Günü ne zaman? İşte en güzel Anneler Günü mesajları!
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