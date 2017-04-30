Ülkemizde 1955 yılından bu yana kutlanan Anneler Günü bu yılda hiç şüphesiz tüm çoşkusuyla kutlanacak. Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanacak olan anneler gününde, dünyada milyonlarca ana bugün çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılacak. Türk Kadınlar Birliği tarafından her yıl çocukları için büyük fedakarlığa katlanan annelerden birini yılın annesi seçilecek bu özel günde yılın annesinin kişiliğinde tüm annelere iyi dilekler sunacak. Peki, anneler günü ne zaman? Anneler günü mayıs ayının kaçında? En güzel Anneler Günü mesajları neler? İşte, 2017 Anneler Günü tarihi ve annenize sevginizi göstermenizi sağlayacak Anneler Günü mesajları!

2017 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her yıl olduğu gibi 2017'de de mayıs ayının ikinci haftasının pazar gününde kutlanacak. Bu yılki kutlamalar 14 Mayıs'ta yapılacak.

İŞTE EN GÜZEL ''ANNELER GÜNÜ'' MESAJLARI!