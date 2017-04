‘Christie’s’e 60 gün süre!

ABD New York'taki ünlü müzayede evi Christie's, Anadolu'dan çalınan Guenneol Yıldız Avcısı adlı Bakır Çağı'na ait 5 bin yıllık kadın heykeli Türkiye' nin ikaz mektubuna rağmen önceki gün 14.5 milyon dolara sattı. Heykelin satıldığı gün New York Times gazetesine 'açık mektup' şeklinde tam sayfa ilan veren Türkiye Cumhuriyeti Külütür ve Turizm Bakanlığı eserin satıştan çekilmesi çağrısında bulunmuştu. 23 santimetrelik heykelin iade edilmesi için bir Amerikan mahkemesine de başvuran Türkiye satış işlemine tedbir koydurdu.Mahkeme geçici kararında 5 bin yıllık heykelin satış işlemi tamamlansa dahi 60 gün süreyle müzayede evinin ödeme almaması ve heykeli alıcıya teslim etmemesini hükme bağladı. Ayrıca mahkemenin kararı doğrultusunda açık artırma başlamadan önce "Bu eser Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülkiyet/ hak iddiasına tabidir" duyurusu yaptı ve "Eser üzerinde Türkiye'nin tüm haklarının saklı olduğunu" belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugüne kadar uluslararası hukuka ve ahlaka uygun olarak kaçırılan eserleri Türkiye'ye iade eden müzeler, kuruluşlara ve kişilere teşekkür ettik. Bu kuruma da yaptığımız girişimler ve verdiğimiz gazete ilanıyla bir anlamda 'kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Bak böyle yaparsanız size teşekkür ederiz, böyle yapmazsanız mahkemelik olursunuz.' mesajını verdik. İyi niyetimizi koruyoruz" dedi. New York Tımes'da yayımlanan açık mektupta Türkiye'nin UNESCO'nun 1970 tarihli evrensel 'Kültür Varlıkların Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması Sözleşmesi' ve Türkiye'nin yer altında veya yeni bulunan sanat eserlerinin ihracını yasaklayan 1884 tarihli ulusal 'Antik Yapılar' mevzuatlarından doğan haklarına dikkat çekildi.