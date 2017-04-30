Hırsızlar suçüstü yakalandı!

Omay, geçen Cuma gecesi Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İş merkezinde bulunan Mustafa Karahan'a ait inşaat firmasının ofisinden sesler geldiğini duyan görevli, polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, girdikleri ofiste Emrah K., Bayram T., Mehmet T. ve Orhan B.'yi çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Üst aramlarında cep telefonu, kredi kartları, araç anahtarı, mevduat hesap defteri ile yanlarında getirdikleri kar maskesi, tornavida, eldiven ve el feneri bulunan 4 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bayram T., Mehmet T. ve Orhan B., tutuklanırken, Emrah K. ise denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.