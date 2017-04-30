Milli Piyango (MPI) - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 29 Nisan 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 68'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 3, 9, 12, 17, 22 ve 45 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 692 bin 890 lira ikramiye haftaya devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 692 bin 890 lira 88 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 171 kişi 4 bin 170 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 719 kişi 61 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 153 bin 226 kişi ise 9 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 762 bin 77 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 771 bin 320 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 989 bin 993 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.