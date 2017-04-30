Nisanda 7 metrelik kar

Bitlis'te nisan ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yer yer 7 metreyi bulan kar nedeniyle 6 aydır kapalı olan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı Krater Gölü'nün yolunu açabilmek için çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan görüntüler ise kış aylarını aratmıyor.



15 BİN KM YOL AÇTILAR

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Gündoğdu, kış boyunca 10 ekip, 90 personel ve 70 iş makinesiyle, 350 köy ve 293 mezra ile toplam 643 yerleşim yerinde 15 bin 444 kilometre karla mücadele çalışması yaptıklarını belirterek, "Kentimize yılık düşen kar miktarı ortalama 10 metre civarında. 29 Nisan'da dahi Nemrut yolunda kar kalınlığı 5 metreyi aşıyor. Karla yapılan mücadeleye şimdiye kadar 5 milyon TL harcadık. Bitlis'te kar yükü, diğer illere nazaran çok daha fazla. Coğrafi yapı da sarp. Buna rağmen karla mücadeleye ek bir ödenek bulunmuyor. Biz de mecburen yatırım amaçlı gelen paradan kullanıyoruz" dedi.