"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik yürütülen ve 3 kişinin öldürüldüğü soruşturmayla ilgili Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari, 40'ı tutuklu toplam 74 sanığa, 7 ayrı suçtan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 98 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Abbas Ata, İbrahim Akyıldız ve Yakup Çelik'in iki grup arasındaki kanlı hesaplaşma nedeniyle öldürüldükleri belirtildi. Sarallar'ın lideri Burhanettin Saral'ın tutuklu olduğu anlatılan iddianamede, Sedat Şahin'i öldürmek için Şahinler örgütüne "truva atı" gibi sokulan Mehmet Ali Şişman'ın 500 bin dolara bu işi yapmak istediği telefon konuşmalarına da iddianamede yer verildi.



DÖVİZ BÜROSUNDA ÇATIŞMA

Husumet şöyle başladı: Kadıköy'de döviz bürosu işleten Kamber Ocaklı'nın Sedat Şahin'e borcu vardı. Baskı gören Ocaklı, konuyu Sarallar grubunun lideri Hüseyin Saral'a ileterek yardım istedi. İki grup karşı karşıya geldi. 4 Ekim 2004'te Sedat Şahin'in adamı Zekeriya Kocaman ve 4 adamı, Saral grubuyla döviz bürosunda karşılaştı. Zekeriya Kocaman çıkan çatışmada felç oldu. Bu olay daha sonraki ölümlerin fitilini ateşledi. Yurt dışına çıkarak izini kaybettiren Hüseyin Saral, 31 Ocak 2005'te Roma'da Sedat Şahin'in adamları tarafından öldürüldü. Sedat Şahin'in, "Ona sigarayı bıraktırdım" şeklindeki sözleri, Sarallar ailesi tarafından intikam söylemi olarak algılandı. Son olarak Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in, 24 Aralık 2014'te öldürülmesiyle Sarallar'dan Şahin'e "Abi sigarayı bıraktım" şeklinde bir mesaj gönderildi.