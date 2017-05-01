Adıyaman'da trafik cezası kesilen adamın sevinci şaşırttı

Ehliyet aldığı günden beri ilk kez trafik uygulamasına takılan sürücü Mustafa Karatürk, takıldığı ilk uygulamada ilk cezasını yedi. İlk trafik cezasına sevinen Mustafa Karatürk, yaptığı espriler ile sevincini gösterdi. Otomobilin zorunlu sigortasının gününü geçiren Mustafa Karatürk'ün otomobili çekici ile otoparka çekilirken, 90 TL para cezası yazıldı.

Ceza yediği için sevinen sürücüye polisler çay ikramında bulundu. Hem çayını yudumlayan hem de polislerin yazdığı ceza makbuzunu elinde tutan Mustafa Karatürk, "Polislerimiz hem bize ceza kesiyorlar hem de çay veriyorlar, ne kadar güzel bir şey" dedi.

"İLK DEFA DENK GELİYORUM"

Karatürk, "Trafik polisleri beni ilk defa durdurdular. Ne de güzel ettiler. Aracımın sigortası bitmiş. Böyle güzel memurlar var iken araçta kendilerine feda olsun. Beş on yıldan beri ehliyetim var ama ilk defa trafik uygulamasına denk geliyorum. Aracım çekiliyor, canları sağ olsun. Şu an aracımın iki tekeri yerde olduğu için bunun yarısını ödemeliyim. Diğeri koltukta, bizimkini de sürükleyip götürecekler. Polis arkadaşlar bize çay da ikram ettiler. Hem bize ceza kesiyorlar hem de çay veriyorlar, ne kadar güzel bir şey. 90 TL ceza yazdılar. Şu anda araç otoparka çekilecek. Bugün pazar olduğu için pazartesiye kaldı. Sağlık olsun, vatan millet sağ olsun" dedi.