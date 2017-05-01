ile öldürülüp ahıra gömüldü!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 23:58 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 00:04
Balta ile öldürülüp ahıra gömüldü!

'un Yakakent İlçesi'nde 74 yaşındaki  , darbeleri ile öldürülüp evin ahırına gömüldü. Jandarma olayla ilgili şüpheli olarak uzun süredir kendisinden haber alınamayan oğlu 'yi arıyor.

Olay 'un Yakakent İlçesi Dikencik Mahallesi'nde meydana geldi.

Babaları ve birlikte yaşadığı diğer kardeşleri 'den haber alamayan çocukları oturduklare eve geldiler.

Ahırda kazı yapıldığını farkeden çocukları durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kazıda Kazım İnce'nin ile öldürüldüğü belirlenen cesedine ulaştı.

İnce`nin cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

KAYIP EVLAT ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

Olayla ilgili sornuşturma başlatan jandarma, babası Kazım İnce ile birlikte oturan oğlu Serkan İnce'ye ulaşamadı. Babasını balta ile öldürüp ahıra gömdüğü sanılan Serkan İnce'nin olayın şüphelisi olarak arandığı belirtildi.

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Balta ile öldürülüp ahıra gömüldü!
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