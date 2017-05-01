Fotoşopsuz fotoğraf takipçi kaybettirdi

ABD'li TV yıldızı Kim Kardaşyan'a ait fotoşopsuz fotoğraflar, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kardaşyan, bikinili fotoğrafları sebebiyle sosyal medya platformu Instagram'da 100 bin takipçi kaybetti. Meksika tatili sırasında sahilde çekilen fotoğraflarda Kardaşyan'ın kalçasındaki selülitler dikkat çekiyor. Yıllardır büyük kalçaları sebebiyle gündemden düşmeyen Kardaşyan'ın fotoşopsuz halini gören sosyal medya kullanıcıları "Hiçbir doğal yeri yok" diyerek kandırılmış hissettiklerini belirtti.