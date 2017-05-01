İstanbul'da si

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 12:34 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 12:37
İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde 3 Mayıs'ta sine gidilecek

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 3 Mayıs Çarşamba günü verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 3 Mayıs'ta 00.00-18.30 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik sine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilir.

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İstanbul'da elektrik kesintisi
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