Kanser hastasına akciğer nakli

Türkiye'de ilk kez, akciğer kanseri olan bir hastaya akciğer nakli operasyonu yapıldı. Türkiye'de 2009'da ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu başkanlığındaki ekiple gerçekleştirilen nakille Türkiye'nin adı bu alanda başarılı uygulama yapan sayılı ülkeler arasına girdi. Uluslararası Organ Nakli Ağı (International Transplant Network) çerçevesinde Malezya'da bulunan Türk heyetinden Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kutlu, akciğer kanseri hastalarında nakil uygulamasının dünya örneklerinin çok sınırlı olduğunu vurguladı. Bu tip hastaların başka bir tedavi şansı bulunmadığının altını çizen Kutlu, "Bu hastalıkların akciğer naklinden sonra tekrar nüksetme olasılığı bulunuyor. Bu nedenle dünyada uygulama oranı düşük. Bu nakil, ABD ve İngiltere'de ve Avustralya'da yapıldı. Bazı örnekler ciddi başarıların elde edildiğini gösterdi" dedi. Türkiye'de de bir süre önce ilk defa akciğer kanserli bir hastaya nakil yapıldığının müjdesini veren Kutlu, nakil gerçekleştirilen 44 yaşındaki D.A'nın yaklaşık 5.5 yıl önce akciğer ameliyatı olduğunu anlattı.



3 AY SONRA NORMAL HAYATINA DÖNDÜ

Operasyonda, hastanın özel bir tip olan akciğer kanseri olduğunun tespit edildiğini, sağ akciğerinden bir parça çıkartıldığını belirten Prof. Dr. Kutlu, hastalığın bir süre sonra nüksettiğini söyledi. Kutlu "Hastamız son evredeydi. Başka bir tedavi seçeneği düşünürken, akciğer nakli olabilme imkânı ortaya çıktı. İncelemelerden sonra hastamızın akciğer nakline uygun olabileceğine karar verdik" dedi. D.A.'ya İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Kartal Koşuyolu Hastanesi ekiplerinin birlikte çalışması sonucu nakil yapıldığını aktaran Kutlu şunları söyledi: "30 Aralık 2016'da Türkiye'de bir akciğer kanseri hastasına ilk akciğer naklini ekibimizle birlikte gerçekleştirdik. Hastamız iki gün sonra da solunum cihazından ayrıldı ve yoğun fizyoterapi programı uygulandı. Hastamız yaklaşık üç ay sonra normal yaşamına döndü. Takipleri yapılıyor ve şu anda sağlık durumu gayet iyi. Ümit ediyoruz ki ilerleyen zamanlarda nüks olmadan uzun yıllar yaşar ve arkasından gelecek pek çok hastaya örnek olur." D.A.'nın yeni yıla yeni bir akciğerle "merhaba" dediğini vurgulayan Kutlu, hem hastanın ve ailesinin hem de operasyona imza atan tüm ekibin çok mutlu olduğunu belirtti.



HERKESE UYGUN DEĞİL

HER akciğer kanseri hastası için nakil seçeneğinin söz konusu olmadığının altını çizen Prof. Dr. Kutlu, "Akciğer kanserleri arasında çok düşük bir oran akciğer nakline aday olabilir" uyarısında bulundu.