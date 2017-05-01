Rejim karşıtı medya patronuna sır infaz

İstanbul'da aracında suikasta uğrayan İranlı medya patronu Saeed Karimian ve Kuveytli iş ortağının öldürülmelerine yönelik çok yönlü soruşturma sürüyor. İran rejiminin hedefinde olan ve hakkında 6 yıl gıyabi hapis cezası bulunan Karimian'ın İran Mücahitleri Örgütü ile ilişkisi araştırılıyor.İngiltere'de 2006'da kurulan General Ertertainment and Media (GEM) Group'un sahibi İranlı Saeed Karimian (47) ve Kuveytli iş ortağı Muhammed Mer Almutairi'yi taşıyan Mercedes marka lüks otomobil, önceki akşam 20.30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maslak Ayazağa Caddesi'nde saldırıya uğradı. Tanınmamak için kara çarşaf giyen saldırganlar, lüks bir ciple Karimian'ın aracının önünü keserek aracı yaylım ateşine tuttu. Yaklaşık 20 mermi sıkan saldırganlar hızla Kemerburgaz yönüne doğru kaçtı. Saeed Karimian olay yerinde öldü, Muhammed Mer Almutairi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganların kullandığı cip ise bir süre sonra yol kenarında yakılmış halde bulundu. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri sır cinayetle ilgili çok yönlü inceleme ve soruşturma başlattı. Olay yerine yakın noktadaki jandarma kameralarına da incelenmek üzere el konuldu. Her iki ismin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Almutairi'nin cenazesi, otopsinin ardından Kuveyt Başkonsolosluğu yetkililerince ülkesine gönderildi. Karimian'ın cenazesi ise henüz alınmadı. Polis, alacak-verecek ya da terör eylemi gibi tüm ihtimalleri titizlikle araştırıyor. İran'da medya sektörüne farklı bir anlayış getirmeyi amaçlayan Saeed Karimian'ın sahibi olduğu GEM'in yayın politikası, muhalifi olduğu İran rejimi tarafından sert bir dille eleştiriliyordu. Karimian, babasını genç yaşta kaybedince amcası elinden tuttu ve İsviçre'ye okula gönderdi. Ancak iki yıl sonra okulu bırakan Karimian, ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan kardeşi Hadi Karimian'ın yanına gitti. İlk medya işine burada başlayan Karimian, 24 saat boyunca İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yayınlar yapan "Pers America" adlı bir radyo kanalı kurdu. Ailenin siyasi hayata girişi de bu olaydan sonra oldu.Radyo kanalının ardından medya sektöründe büyüyen aile, İran'dan sürgün edildi. İddialara göre Karimian ailesinin, İran'daki Halkın Mücahidleri adlı örgütle bağlantısı vardı. Rejim karşıtı olan bu örgüte maddi destek sağladığı ileri sürülen Saeed Karimian'ın bu nedenle rejim tarafından hedef alınmış olabileceği belirtiliyor. Bunun yanında Saeed Karimian'ın İran'da hakkında gıyabi 6 yıl hapis cezası olduğu bilgisine ulaşıldı.Saeed Karimian'a ait İngiltere merkezli GEM TV Group, kuruluşundan sonra kısa sürede büyüdü ve pazar ağını Dubai üzerinden tüm Ortadoğu'ya yaydı. Grubun, İran ve Ortadoğu'yu kapsayan Farsça, Kürtçe, Azerice, Arapça ve İngilizce yayın yapan 40'a yakın televizyon kanalı bulunuyor. GEM'in en büyük pazarını ise Türk dizileri oluşturuyor. Grup, yayın haklarını aldığı rekor kıran dizilerin çevirisini yaparak Arap dünyasına sunuyor.