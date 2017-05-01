Su sayacı katliamı: 4 ölü

Adana'da yaşayan Yusuf Albayrak, su sayacı aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ve 2 yengesini öldürüp, 9 yaşındaki yeğenini yaraladı. Olay dün sabah Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Albayrak, 3 katlı evde birlikte oturduğu kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile su faturası yüzünden tartıştı. Albayrak, 2 kardeşine tabancasını çıkarıp ateş etti. Daha sonra da çalıştıkları bağa giderek Ahmet Albayrak'ın eşi Teslime'yi ve Mustafa Albayrak'ın eşi Gülsüm'ü öldürdü. Annesi Gülsüm Albayrak'ın yanında bulunan 9 yaşındaki F.A.'yı da yaraladı. Eve geri gelen Yusuf Albayrak, kardeşlerinin cesetleri önünde intihara kalkıştı. Olay yerine gelen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.