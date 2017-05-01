Su sayacı katliamı: 4 ölü

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017
Su sayacı katliamı: 4 ölü

Adana’da su sayacı yüzünden kavga ettiği kardeşlerini ve eşlerini öldürüp küçük yeğenini yaralayan Yusuf Albayrak intihar etmek istedi. Polis zanlıyı ikna etti

Adana'da yaşayan Yusuf Albayrak, su sayacı aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ve 2 yengesini öldürüp, 9 yaşındaki yeğenini yaraladı. Olay dün sabah Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Albayrak, 3 katlı evde birlikte oturduğu kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile su faturası yüzünden tartıştı. Albayrak, 2 kardeşine tabancasını çıkarıp ateş etti. Daha sonra da çalıştıkları bağa giderek Ahmet Albayrak'ın eşi Teslime'yi ve Mustafa Albayrak'ın eşi Gülsüm'ü öldürdü. Annesi Gülsüm Albayrak'ın yanında bulunan 9 yaşındaki F.A.'yı da yaraladı. Eve geri gelen Yusuf Albayrak, kardeşlerinin cesetleri önünde intihara kalkıştı. Olay yerine gelen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.

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Su sayacı katliamı: 4 ölü
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