Yurtdışı uçuşlara ‘güzel hostes’ ayarı

Rusya'nın milli havayolu şirketi olan Aeroflot'un kilolu diyerek sadece iç uçuşlarda görevlendirdiği hostesler açtıkları davadan eli boş döndü. Mahkeme, Aeroflot'un "Dış hatlardaki uçuşlarda uluslararası imajımız söz konusu. Bu yüzden bu kararı aldık" açıklamasını haklı bularak davayı düşürdü. Hosteslerin mahkemede "Ayrımcılığa maruz kalıyoruz" şeklindeki savunması yerinde bulunmadı. Hatta mahkeme daha ileri giderek "yaşlı, şişko ve çirkin" hosteslerin uluslararası uçuşlarda görevlendirirlmemesi yönünde karar verdi.



ÜST MAHKEMEYE GİDECEKLER

Bu karar sonrası Aeroflot uygulamayı daha da genişleterek yurtıdışı uçuşlar için sadece kilolu hosteslere değil, güzellik standartlarının altında kalan ve belirli bir yaşın üzerinde olan çalışanlarına da yasak getirdi. Kararın gerekçesinde hem 'uluslararası arenadaki imaj' hem de 'acil durumda yolcuları tahliye edebilecek kapasite' vurgusu yapıldı. Rus yargısının davayı reddetmesinin ardından çılgına dönen diğer kilolu hostesler "Yaşlı, Şişko ve Çirkin" hareketini kurdu ve daha üst mercilere giderek mahkeme kararına itiraz edip mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Olayın medyaya yansımasının ardından Aeroflot'tan yapılan açıklamada "Hostesler, dünyanın her yerindeki havayolu şirketlerinin yüzleridir ve o ülkenin kartvizitidir" ifadelerine yer verildi.



'BEN 20 KİLO VERDİM'

Aeroloft'un düzenlediği basın toplantısına katılan hosteslerden Nikita Krişevski ise şirketin kararını savunarak "Hosteslerin belli vücut ölçülerinde olmasının talep edilmesi niçin bu kadar büyütülüyor anlamıyorum. Ben 20 kilo vermeyi başardım" dedi.