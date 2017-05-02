’da Özel Harekat Polisi etti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.5.2017 07:29 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 07:31
Giresun’da Özel Harekat Polisi intihar etti

’da bir Özel Harekat Polisi, beylik tabancası ile etti.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Hareket Şubesi'nde görevli polis memuru Oğuz Karakaya (25) , kendisi gibi özel harekat polisi olan iki arkadaşı ile kaldığı apartman dairesinde etti.

Nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen Karakaya'nın intihar etmeden önce bıraktığı notta, ' Kendi rızam ile bu kararı verdim. Kimsenin suçu yoktur' yazdığı ortaya çıktı.

4 yıllık Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun olan Karakaya'nın cansız bedeni otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Karakaya'nın cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi.

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Giresun’da Özel Harekat Polisi intihar etti
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