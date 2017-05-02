Giresun’da Özel Harekat Polisi intihar etti

Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Hareket Şubesi'nde görevli polis memuru Oğuz Karakaya (25) , kendisi gibi özel harekat polisi olan iki arkadaşı ile kaldığı apartman dairesinde intihar etti.

Nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen Karakaya'nın intihar etmeden önce bıraktığı notta, ' Kendi rızam ile bu kararı verdim. Kimsenin suçu yoktur' yazdığı ortaya çıktı.

4 yıllık Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun olan Karakaya'nın cansız bedeni otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Karakaya'nın cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi.