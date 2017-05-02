Havadan suçüstü

Yaptıkları ihbarlarla denizi kirleten gemilerle ilgili işlem başlatılmasını sağlayan pilotlar, fark ettikleri olaylarla ilgili hava trafik kontrol merkezini anında bilgilendiriyor. Pilotların yaptıkları ihbarların en son örnekleri ise geçen cumartesi günü yaşandı. Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir THY uçağının pilotu, kıyıdan 7 mil açıkta bir geminin sintinesini denize boşalttığını ifade ederek hava trafik kontrolörünü uyardı. Yine THY'nin Kamerun'dan gelen Boeing 737-900 tipi uçağının pilotu da inişte yaklaşık 500 metre yükseklikte Marmara Denizi'ndeki sintine kirliliğini fark etti. Bunun üzerine pilot, "Yaklaşık 8.5 milde deniz kirliliği mevcut. Bir gemi tahmin ediyorum sintine boşaltmış gibi görünüyor. Rapor edildi mi?" bilgilendirmesinde bulundu. Pilotların uyarıları üzerine hava trafik kontrolörlerinin durumu ilgili birimlere iletmesi üzerine gemileri bulmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.



CEZASIZ KALMIYOR

İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri, sorumluluk alanlarında denizi kirlettiği tespit edilen Türk veya yabancı tüm deniz araçlarına ceza işlem uyguluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016'nın ilk 6 ayında 19 gemiye toplam 500 bin lira ceza uygularken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise geçen yıl İzmit Körfezi'ne dökülen yüzey sularındaki incelemeler ve denetimler ışığında 14 gemiye toplam 884 bin 520 Türk lirası ceza kesti. Şubat ayında ise Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sintine bırakarak denizi kirleten Hollanda bayraklı 'Deo Volente' adlı gemiye 60 bin lira para cezası kesilmişti.



SİNTİNE NEDİR?

Geminin makine ve kazanlarının bulunduğu bölümünün altında yer alan, gemi içinden sızan sularla makine ile kazan dairelerinden akan yağ ve yakıtların toplandığı en alt kısımda biriken atıklara sintine atığı deniliyor.