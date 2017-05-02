Milli Piyango (MPI) - On Numara çekiliş sonucu - 1 Mayıs 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 769'uncu hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 6, 14, 15, 19, 23, 26, 31, 42, 43, 44, 47, 48, 60, 61, 67, 68, 70, 71, 74 ve 77 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 3 kişi, 90 bin 23'er lira ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 90 bin 23 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 74 kişi 2 bin 433 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 337 kişi 135 lira 15'er kuruş, 7 bilen 13 bin 849 kişi 24 lira 95'er kuruş, 6 bilen 87 bin 236 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 690 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Bayraklı, Aydın'ın Efeler ve İstanbul'un Sultanbeyli ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 800 bin 459 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 718 bin 565 lira 49 kuruş KDV, 400 bin 102 lira 15 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.