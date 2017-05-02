Sahte uygulamalarla bilgileriniz çalınabilir

Giriş Tarihi: 2.5.2017 19:34 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 19:35
Sahte uygulamalarla bilgileriniz çalınabilir

, Hızlı Geçiş Sistemi'ne ait ve telefonlarda çalışan sahte uygulamalar tespit edildiğini belirtti ve veri hırsızlığına karşı müşterileri uyardı.

'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin hizmetleri arasında yer alan 'ye ait ve telefonlarda çalışan yazılıma benzeyen sahte yazılımların belirlendiği bildirildi.

'VERİLERİ ÇALMAYA YÖNELİK'

Söz konusu yazılımlara ait kaynak kodu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte yazılımın kredi kartı ve telefonda kayıtlı bilgiler gibi müşteri verilerini çalmaya yönelik özelliklerinin bulunduğu kaydedilerek, "Hizmet sunumunda önem verdiğimiz önemli kriterlerden birisi olan şirketimize güven unsurunu zedelemeye yönelik bahsi geçen sahte yazılımların ''den kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Şirketimiz müşterilerinin bu uygulamaları kullanmamaları ve söz konusu yazılım kullanıcılarının da sahte yazılımı telefonlarından kaldırmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Sahte uygulamalarla bilgileriniz çalınabilir
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