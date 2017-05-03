Adana'da 'barıştırma' cinayetine 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde 30 Nisan'da meydana gelmişti. İddiaya göre, İzzet Yalçın kavgalı olan iki grubu barıştırmak için bir araya getirmiş ancak çıkan kavgada hayatını kaybetmişti. Polis olaydan sonra yaptığı operasyonda kavgaya karıştığı ileri sürülen 10 kişiyi gözaltına almıştı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen
ve nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 10 kişiden Mehmet F. ile Fırat A. tutuklandı. Şahin Y. ile Yakup E. adli kontrol şartıyla, diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.