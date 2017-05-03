"Bir kere sesini duyayım" dedi sır oldu

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir alışveriş merkezinin pastanesinde çalışan Ömer Petek, 26 Nisan çarşamba gecesi iş çıkışından sonra kayboldu. Her zamanki servisi kullanmayan Ömer'in tüm sosyal medya hesapları da donduruldu. Ağebeyi Feyzullah Petek, "Ömer'in 3 yıldır birlikte olduğu bir kız arkadaşı vardı. 3-4 ay önce ayrıldılar. Ömer onun etkisindeydi. İş çıkışında eski kız arkadaşını arıyor. Açmayınca 'Bir kere sesini duyayım' gibisinden bir mesaj atıp intihar edebileceğini söylüyor. Kız arkadaşı da bizi uyarmak için kız kardeşimi arıyor. Kız kardeşimle konuşan Ömer, 'Sorun yok, sabah gelirim' diyor. O saatten itibaren telefonlarına ulaşamıyor" dedi.



Oğluna bir anca önce kavuşmak istediğini söyleyen anne Nuriye Petek, "Oğlum çık gel, nolur. Nerdesin? Görenler haber versin. Ben onsuz yapamam" diye yakarıyor. Ailenin tek isteği oğulları Ömer'e sağ salim kavuşabilmek