Hastaya giden ambulans çöken yola gömüldü

Giriş Tarihi: 3.5.2017 08:37 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 08:38
Hastaya giden ambulans çöken yola gömüldü

Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda göçüklerin meydana geldiği Elazığ'da bir ambulans ile bir özel otomobil çöken yolda mahsur kaldılar.

Elazığ'da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollarda çökmeler meydana geldi.
112 ekipleri Hicret Mahallesi'nden aldıkları hastayı ambulansla hastaneye götürürken, İstasyon Kavşağı'nda yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı. 112 ekipleri anons ederek başka bir ambulans çağırdıkları kavşakta, hastayı ikinci ambulansa naklederek hastaneye sevk etti.

İstasyon Kavşağı'nda yolda oluşan göçükler nedeniyle ambulanstan sonra bir özel otomobil de mahsur kaldı. AFAD ekipleri, mahsur kalan özel otomobili kendi araçları ile çekerek mahsur kaldığı yerden çıkarmayı başardı.

Ambulans şoförü, hasta aldıktan sonra hastaneye giderken yolda oluşan göçük nedeniyle mahsur kaldıklarını ve yol yapım çalışmaları nedeniyle yola her hangi bir duba konulmadığını söyledi.
Gar Meydanı'nda taksicilik yapan İsmail Doğan, yol yapımı nedeniyle yolun ulaşıma kapatılması gerektiğini belirterek, "Burada yol çalışmaları var öylece bırakıp gittiler. Duba bırakmadılar ben bazı önlemler aldım ama yetersiz geldi. Gelen araçlar yolda kaldı" diyerek tepki gösterdi.

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Hastaya giden ambulans çöken yola gömüldü
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