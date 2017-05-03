İstanbul'da elektrik kesintisi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 21:01 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 21:02
İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 12 ilçeye, 6 Mayıs Cumartesi günü, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu ilçesinin bazı sokaklarında 08.00-20.00, Çatalca ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-19.00, Sultangazi ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 ve Silivri ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinin bazı sokaklarında 09.00-12.30, Esenler ilçesinin bazı sokaklarında 09.00-16.00, Büyükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-18.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı mahallelerinde 09.30-13.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Bahçelievler ilçesinin bazı sokaklarında 10.00-16.00, Esenyurt ilçesinin bazı sokaklarında 10.00-17.00, Zeytinburnu ilçesinin bazı sokaklarında 10.00-13.00 ile 15.00-22.00 ve Bakırköy ilçesinin bazı sokaklarında 14.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesindeki "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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İstanbul'da elektrik kesintisi
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